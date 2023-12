Discesa maschile Val Gardena 2023 sabato oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la seconda discesa maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono nove gli azzurri scelti per prendere parte alla prova di chiusura del fine settimana sulle Dolomiti: Florian Schieder, Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni e Benjamin Jacques Alliod. Riflettori puntati sullo statunitense Bryce Bennett.

Quest’ultimo, infatti, nella prima giornata in questo format è riuscito a beffare in un colpo solo sia lo svizzero Marco Odermatt sia il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Sono in grande fiducia anche gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, che si sono spartiti le prime due posizioni nel Super-G. Altri nomi da tenere d’occhio sono il canadese James Crawford, il francese Cyprien Sarrazin, l’altro americano Ryan Cochran-Siegle, l’altro norvegese Adrian Smiseth Sejersted e l’altro elvetico Stefan Rogentin. L’Italia proverà ad andare a caccia di un acuto dopo due prime giornate leggermente al di sotto delle aspettative sulla mitica Saslong.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

PROGRAMMA E COPERTURA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

La seconda discesa maschile di Val Gardena 2023 è in programma per la giornata di oggi (sabato 16 dicembre), con inizio fissato alle ore 11.45. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai 2. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.