Pineto-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pineto-Carrarese, match del Pavone-Mariani valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione abruzzese, dopo aver rialzato la testa negli scorsi turni, vuole provare ad assicurarsi un piazzamento nei playoff al termine della stagione. Il club toscano, dal suo canto, ha intenzione di espugnare un campo complicato per guadagnare punti in ottica lotta per il terzo posto. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 1 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

