Picerno-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Virtus Francavilla, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono reduci da un’ottima prima parte di stagione e vogliono proseguire su questa strada per continuare a sognare una storica promozione nel campionato di Serie B. La compagine pugliese, dal suo canto, ha intenzione di risalire qualche posizione per evitare di perdere terreno dalla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA