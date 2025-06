L’Inter ha superato il River Plate al Mondiale per Club ma deve fare ora i conti con gli infortunati: hanno lasciato gli Stati Uniti.

L’Inter ha superato, al Mondiale per Club, il River Plate con il risultato di 2-0. In gol sono andati Pio Esposito e Alessandro Bastoni, portando la squadra agli ottavi di finale della competizione.

Se da un lato si sono visti ottimi spunti nel gioco degli uomini di Cristian Chivu, dall’altro sono arrivate anche cattive notizie per quanto riguarda gli infortunati. In quattro sono infatti stati costretti a lasciare la competizione, così come gli Stati Uniti, e a fare ritorno a Milano.

Inter, quattro nerazzurri tornano in Italia: non hanno recuperato

L’Inter nella notte appena trascorsa ha ottenuto negli Stati Uniti la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Man mano la squadra sta smaltendo le scorie lasciate dalla finale persa in Champions League e sta ricominciando a far girare i motori. Sotto la guida di Cristian Chivu come nuovo tecnico nerazzurro. Agli ottavi della competizione se la vedrà perciò con la Fluminense.

Nel mentre, però, sono arrivate anche notizie non incoraggianti sotto il punto di vista degli infortuni: ben quattro giocatori hanno infatti già fatto le valigie per rientrare in Italia.

A lasciare gli Stati Uniti e il Mondiale per Club, come riferito da Matteo Barzaghi a ‘Sky Sport’, sono stati Yann Bisseck, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu e Benjamin Pavard. Non faranno in tempo a recuperare e il club ha così deciso di continuare con l’iter di recupero direttamente a Milano.

Situazione diversa invece per Davide Frattesi e Marcus Thuram. Entrambi sono vicini al recupero e, salvo colpi di scena, dovrebbero essere a disposizione già nella giornata di lunedì.