Due vecchie conoscenze del nostro campionato sono pronte a tornare in Italia: Kessie potrebbe riabbracciare Gasperini alla Roma, mentre Immobile ritroverebbe la Serie A a Bologna.

Franck Kessie e Ciro Immobile potrebbero tornare in Serie A. Entrambi sono finiti nel mirino di due squadre che la prossima stagione disputeranno l’Europa League.

L’ex ‘presidente’ milanista, attualmente all’Al Ahli, sarebbe stato una espressa richiesta di Gian Piero Gasperini ai dirigenti della Roma. E l’ivoriano non vedrebbe l’ora di tornare a lavorare con il suo ex maestro.

Il nodo principale è, ovviamente l’ingaggio, attualmente di 12 milioni di euro. Ma il 28enne, che ha un contratto in scadenza nel 2026, sa benissimo che in Serie A nessun club potrebbe arrivare a quelle cifre e, stando a radiomercato, sarebbe disposto a ridurre di molto le sue pretese.

Il ritorno di Ciro

E, in tema di ingaggio, è anche l’unico nodo da sciogliere per il rientro in Italia di Ciro Immobile. Dopo aver visto sfumare Edin Dzeko, accasatosi alla Fiorentina, il Bologna nomn ha perso le speranze di affiancare a Castro e Dallinga un centravanti di esperienza. Il 34enne ex Lazio attualmente in forza al Besiktas, però, ha un contratto fino al 2026 di 6,5 milioni a stagione.

Il club rossoblu ha già fatto sapere al suo entourage che qualsiasi trattativa non potrà superare i 2 milioni di stipendio. Il Beşiktaş non senmbra orientato a fare muro di fronte a una partenza del giocatore che, ha realizzato 19 gol in 41 presenze nell’ultima stagione. A questo punto dipenderà se non tutto, ma molto dalla volontà del giocatore.