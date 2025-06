Si disputa oggi l’ultima gara del gruppo G Juventus-Manchester City, che sarà decisiva per stabilire chi sarà la capolista e, di conseguenza, le combinazioni per gli ottavi di finale.

Oggi, giovedì 26 giugno, alle ore 21 al Camping World Stadium di Orlando, è in programma la sfida Juventus-Manchester City, valida per l’ultima giornata del gruppo G del Mondiale per Club 2025.

La gara sarà decisiva per sapere quale squadra, tra bianconeri e Citizens, si qualificherà come prima. Entrambe le compagini arrivano alla sfida a punteggio pieno, dopo aver battuto entrambe Al Ain e Wydad Casablanca.

Le combinazioni per il primato

Per essere sicura di arrivare prima, alla Juventus servirà vincere contro il Manchester City, così come alla formazione d’oltremanica. Ma, a differenza di Haaland e compagni, alla squadra di Tudor potrebbe bastare anche il pareggio. Questo perché, a parità di punteggio, si guarderebbe ai criteri stabiliti dalla Fifa.

Il primo è il risultato degli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e il maggior numero di reti segnate negli scontri diretti. In caso di parità questi criteri sarebbero nulli e si guarderebbe quindi alla differenza reti generale, che la Juve guida con un gol in più segnato rispetto agli inglesi.

Juventus-Manchester City, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri, Reijnders; Cherki, Bernando Silva, Marmoush; Haaland. All. Guardiola

Juventus-Manchester City, dove vederla in tv

Juventus-Manchester City sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.