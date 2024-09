Picerno-Casertana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Picerno-Casertana, match valido per la terza giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Padroni di casa unica squadra a punteggio pieno dopo due partite insieme al Cerignola, grazie ai netti successi contro Avellino (4-1 interno) e Trapani (3-0 in trasferta). I potentini sembrano una corazzata pronta a giocarsi le posizioni diverse, e non sarà facile per la formazione campana uscire con dei punti dallo stadio Donato Curcio. Oltretutto la Casertana non ha cominciato con il piede giusto la sua stagione, con un solo punto in due partite.

Picerno-Casertana: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 7 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.