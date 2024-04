Piacenza-Civitanova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming girone Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Piacenza-Civitanova, partita valevole per la quinta ed ultima giornata del girone dei Playoff 5° posto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I biancorossi di Andrea Anastasi, primi in classifica e già certi del passaggio del turno, scendono sul campo di casa per vincere ancora e fare il pieno di entusiasmo.

Dall’altra parte della rete ci sono i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che vanno invece a caccia di punti importanti per difendere la terza posizione e assicurarsi l’accesso alle semifinali della corsa verso la prossima Challenge Cup. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 17 aprile al Pala Banca Sport di Piacenza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitnanova dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Piacenza-Civitanova del girone dei Playoff 5° posto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.