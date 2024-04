Bayern Monaco-Arsenal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bayern Monaco e Arsenal, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Domenica i bavaresi hanno ufficialmente detto addio alla loro striscia di trionfi in Bundesliga, ed essendo fuori dalla Coppa di Germania resta un solo obiettivo alla squadra di Tuchel. I Gunners hanno ottenuto una sconfitta nel fine settimana in Premier contro l’Aston Villa, compromettendo la loro corsa verso il primo posto. Si riparte dal 2-2 dell’Emirates Stadium al termine di un match molto equilibrato. La sfida è in programma oggi, mercoledì 17 aprile, alle ore 21:00. Non è prevista una diretta in chiaro. Il match andrà in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Infinity+ e Sky Go.