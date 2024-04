Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 NBA Playoffs 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves, gara-4 del primo turno dei play-off NBA 2023/2024. Il grande protagonista di questa serie è stato finora Anthony Edwards, mattatore assoluto e capace di guidare i Twolves sul 3-0. Ultima chiamata dunque per la franchigia dell’Arizona, chiamata quantomeno ad un ultimo sussulto per evitare un 4-0 particolarmente doloroso. Secondo i bookmakers, sarà Minnesota a partire leggermente favorita. La palla a due è prevista oggi, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile, alle 03:30 ore italiane. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Minnesota-Phoenix dei playoff di Nba.

STREAMING E TV – Gara-4 tra Phoenix e Minnesota sarà visibile in diretta in streaming su NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla di questi playoffs.