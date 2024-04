Napoli-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Sky e Dazn Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Roma, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Reduce dalla vittoria in extremis contro l’Udinese, la squadra di De Rossi va a caccia dei tre punti anche al Maradona, per consolidare il quinto posto e tenere a debita distanza l’Atalanta. Non si prospetta però una sfida facile contro il Napoli, squadra che non sta vivendo un buon periodo di forma ma che vuole chiudere al meglio la stagione e regalare una soddisfazione ai propri tifosi. La sfida è in programma oggi, domenica 28 aprile alle ore 18:00. Diretta televisiva Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, ma anche in streaming su Sky Go e NOW, oltre che su Dazn.