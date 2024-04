Philadelphia 76ers-New York Knicks oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 NBA Playoffs 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Philadelphia 76ers-New York Knicks, gara-4 del primo turno dei play-off NBA 2023/2024. Nella serie finora ha regnato il fattore campo, con i ragazzi di Thibodeau che hanno vinto le prime due gare salvo poi inchinarsi a un Joel Embiid da 50 punti, al punto che è stato – scherzosamente – bandito dall’Empire State Building. Sarà ancora Joel a caricarsi la squadra sulle spalle per tentare di ristabilire la parità e andare a New York sul 2-2. La palla a due è prevista oggi, domenica 28 aprile, alle ore 19:00. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Philadelphia-New York dei playoff di Nba.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

PROGRAMMA TV DEI PLAYOFF

STREAMING E TV – Gara-4 tra Philadelphia 76ers e NY Knicks sarà visibile in diretta su NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla di questi play-off.