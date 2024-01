Pescara-Sestri Levante oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Sestri Levante, match dello Stadio Adriatico valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli uomini allenati da Zeman, dopo essere tornati al successo sul campo dell’Arezzo, vogliono dare continuità ai risultati e riavvicinarsi al terzo posto in classifica. La compagine ospite, dal suo canto, è reduce da una bella vittoria e spera di riuscire a fare uno sgambetto agli abruzzesi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

