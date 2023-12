Pescara-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Olbia, match dello Stadio Adriatico valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa guidata da Zednek Zeman, dopo aver ritrovato lo smalto di inizio stagione, non hanno più intenzione di fermarsi. La formazione sarda, dal suo canto, vuole provare a mietere una vittima illustre per tornare nelle posizioni a ridosso della zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

