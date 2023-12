Verona-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Lazio, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Bentegodi i gialloblù, in crisi e senza vittorie da agosto, dunque a caccia di punti salvezza, sfidano i biancocelesti che devono vincere ancora per non perdere terreno in ottica Champions. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 9 dicembre.

Verona-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani.