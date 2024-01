Slalom femminile Jasna 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire lo slalom femminile di Jasna 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia è a caccia di rivalsa dopo i risultati piuttosto deludenti conseguiti nel gigante d’apertura. Sulla neve slovacca sono sette le azzurre di scena tra i pali stretti: Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Vera Tschurtschenthaler. La favorita numero uno per il successo è la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale e di quella di specialità. Assente, invece, la padrona di casa Petra Vlhova, messa fuori gioco a causa del brutto infortunio rimediato proprio nel gigante del sabato. Tante le sciatrici che possono ambire ad un piazzamento sul podio. Le più accreditate sono senz’altro la teutonica Lena Duerr, le svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson, le svizzere Michelle Gisin e Camille Rast, le austriache Katharina Liensberger e Katharina Huber, la croata Leona Popovic, la canadese Ali Nullmeyer e l’altra americana Paula Moltzan.

Lo slalom femminile di Jasna 2024 è in programma per la giornata di oggi (domenica 21 gennaio). La prima manche prenderà il via alle ore 09.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 12.15. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultima gara del weekend slovacco di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.