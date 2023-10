Perù-Argentina stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Perù e Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. I campioni del Mondo in carica hanno iniziato alla grande questo girone di qualificazione con tre successi in altrettante partite disputate. Questa notte Messi e compagni vanno in Perù, in condizioni sempre complicate a causa dell’altura, ma contro una squadra tra le più abbordabili della Conmebol. Un solo punto finora conquistato e zero gol segnati per la selezione peruviana in tre partite. La sfida è in programma nella notte italia tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre alle ore 04:00. Non è prevista diretta tv o streaming dell’incontro.