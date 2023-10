Uruguay-Brasile stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Uruguay e Brasile, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Venezuela, i verdeoro cercano immediato riscatto contro un Uruguay che in questa prima fase di qualificazione sta andando molto a corrente alternata. Vittoria contro il Cile all’esordio, poi sconfitta contro l’Ecuador e infine un pareggio contro la Colombia. La sfida è in programma nella notte italia tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre alle ore 02:00. Non è prevista diretta tv o streaming dell’incontro.