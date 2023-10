Inghilterra-Italia 3-1, Scamacca: “Abbiamo giocato alla pari, fisicamente non sono al 100%”

“Abbiamo fatto una buona gara, ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato molto. Ma quando concedi qualcosa, questi giocatori ti fanno male. Abbiamo giocato alla pari, ma quel centimetro in più che lasci lo paghi”. Lo ha detto l’attaccante azzurro, Gianluca Scamacca, dopo la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra per 3-1 nel match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. Non basta la rete dell’attaccante dell’Atalanta agli azzurri: “A livello fisico non mi sento ancora benissimo, ma ho cercato in tutti i modi di aiutare la squadra – spiega a Rai Sport –. Devo lavorare di più spalle alla porta e migliorare sotto quell’aspetto. Una nuova storia per me in azzurro? Abbiamo il sogno di andare all’Europeo e dobbiamo dimenticarci questa serata. È tutto aperto”.