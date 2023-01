Pergolettese e Lecco scenderanno in campo alle 14:30 di domenica 8 gennaio in occasione della ventunesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La partita sarà trasmessa su Eleven Sports. Quale sarà il risultato finale del match tra la diciassettesima e la quinta classificata? Non resta che scoprirlo insieme. Sportface.it vi offrirà una cronaca con i risultati delle partite del pomeriggio.