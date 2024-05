Pedone-Sramkova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2024

Giorgia Pedone se la vedrà contro Rebecca Sramkova nel match valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Foro Italico. Esordio nel main draw degli Internazionali per la migliore delle nostre giovani promesse nel corso della passata stagione. Ora Giorgia è a un passo dal fare il suo ingresso tra le prime 250 del mondo e conquistare una posizione che l’avvicinerebbe alle qualificazioni degli slam. Il sorteggio non è malvagio, contro uan tennista proveniente dalle qualificazioni, ma che resta senza dubbio di un livello superiore alla nostra per il momento.

Pedone e Sramkova scenderanno in campo oggi (martedì 7 maggio). Le due giocatrici sono pianificati come quinto incontro della giornata dalle 10.00 sul Pietrangeli, con inizio fissato a partire non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.