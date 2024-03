Pattinaggio di figura, Mondiali Montreal 2024: calendario, programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire i Mondiali di Montreal 2024, rassegna iridata di pattinaggio di figura in programma sul ghiaccio del Bell Centre da mercoledì 20 a sabato 23 marzo. L’Italia vuole fare la voce grossa nell’ultimo grande evento della stagione e punta ad essere protagonista in ognuna delle quattro specialità nella città canadese. Nel singolo maschile spazio a Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola mentre Matteo Rizzo ha dovuto rinunciare a partecipare per via dell’intervento ad un’anca. Nel singolo femminile, invece, a difendere i colori azzurri c’è Sarina Joos. Tra le coppie di artistico riflettori puntati su due tandem di grande esperienza e dal sicuro affidamento come quelli composti da Sara Conti e Niccolò Macii e da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. Infine la danza su ghiaccio, in cui Charlène Guignard e Marco Fabbri possono puntare ad uno dei primi due gradini del podio. Da registrare anche la presenza di Victoria Manni e Carlo Roethlisberger.

COPERTURA TV – La diretta televisiva dei Mondiali di Montreal 2024 è affidata a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), a Eurosport 1 e a Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky), dove sono previsti collegamenti in diretta in ognuna delle quattro giornate di gara. La manifestazione, inoltre, potrà essere seguita integralmente in streaming sulla piattaforma Discovery + (previo abbonamento). Quando possibile, invece, sarà a disposizione anche il servizio di Rai Play (gratuitamente), di Sky Go e di DAZN (solo per gli abbonati). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la kermesse nordamericana, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

MONDIALI MONTREAL 2024: CALENDARIO, PROGRAMMA ED ORARI

*orari italiani

Mercoledì 20 marzo – Programma corto coppie di artistico (ore 16.00) e programma corto singolo femminile (ore 21.05)

Giovedì 21 marzo – Programma corto singolo maschile (ore 16.20) e programma libero coppie di artistico (ore 23.10)

Venerdì 22 marzo – Rhythm dance danza su ghiaccio (ore 16.45) e programma libero singolo femminile (ore 23.00)

Sabato 23 marzo – Programma libero danza su ghiaccio (ore 18.30) e programma libero singolo maschile (ore 23.00)