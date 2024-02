Passaro-Martinez oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2024

Francesco Passaro sfiderà Pedro Martinez nel primo turno dell’ATP 250 di Santiago, torneo in programma sulla terra rossa. Dopo più di un mese di stop, il tennista umbro torna alle competizioni e lo fa con un’apparizione a sorpresa nel main draw del torneo cileno che chiude questa stagione sul rosso sudamericano a livello di circuito maggiore. Nelle prossime settimane, però, seguiranno altri tornei challenger oltreoceano e Passaro proverà a fare punti per risalire la china. I due già si sono affrontati nelle qualificazioni degli Australian Open poche settimane fa, con l’azzurro che ebbe la meglio in due facili set. C’è anche un altro precedente più datato, che risale al 2021, e che vide Martinez imporsi in due set sulla terra battuta.

