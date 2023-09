Parma-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Reggiana, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Fabio Pecchia sono in vetta alla classifica da soli a punteggio pieno ed hanno intenzione di restarci, in modo tale da arrivare alla sosta nelle migliori condizioni possibili. In questo derby emiliano i granata arrivano dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo e con tanta voglia di riscattarsi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 settembre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

