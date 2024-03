Parigi-Nizza 2024, seconda tappa Thoiry – Montargis oggi in tv: orari e diretta streaming

La Parigi-Nizza 2024 prosegue oggi con la seconda tappa, lunga 179 chilometri da Thoiry a Montargis. Dopo la frazione di ieri ecco un’altra possibile chance per i velocisti del gruppo, con Olav Kooij che potrebbe subito provare a concedere il bis. Gli avversari però non mancheranno, a cominciare per esempio da Mads Pedersen. Il tutto in attesa delle prossime giornate, dove anche gli uomini di classifica dovranno iniziare a fare sul serio.

PARIGI-NIZZA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della seconda tappa è prevista per le ore 12:35 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato intorno alle 16:30 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Sarà possibile seguire la seconda frazione in diretta tv sia sulle reti Rai che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la Parigi-Nizza 2024 giorno dopo giorno con classifiche aggiornate, cronache e tanto altro ancora.