Addio Euro 2024 per Berardi. Il Sassuolo conferma la lesione del tendine d’Achille

La conferma ufficiale è arrivata: Domenico Berardi chiude ufficialmente la sua stagione e dice addio agli Europei in Germania con la maglia azzurra. Come rende noto il Sassuolo, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna. Una sfortuna incredibile per l’esterno, che a Verona contro l’Hellas ha fatto il suo ritorno in campo dopo l’assenza di sei partite per un problema al menisco. Un’assenza pesante per i neroverdi, costretti a fare a meno del loro giocatore più rappresentativo in una corsa salvezza che ora li vede al penultimo posto. Ma è un guaio non da poco anche per Luciano Spalletti, che perde un esterno d’attacco da 9 gol stagionali fin qui.