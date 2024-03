Paolini-Volynets oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2024

Jasmine Paolini affronterà Katie Volynets nel secondo turno del WTA 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Accreditata della dodicesima testa di serie, l’azzurra vuole dare continuità all’ottima stagione che sta vivendo e proverà a partire con una vittoria a Miami. L’impegno è alla portata perché la sua avversaria sarà la statunitense Volynets, partita dalle qualificazioni e capace di superare al primo turno la connazionale Kenin. Tra le due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Paolini. In palio un pass per il terzo turno contro la vincente della sfida Hunter-Navarro.

