Paolini-Sabalenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Pechino 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Aryna Sabalenka negli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino 2023 (cemento outdoor). Torneo da incorniciare finora per la futura numero uno d’Italia, che ha vinto due splendide partite in rimonta, rispettivamente contro Haddad Maia e Yuan, raggiungendo così gli ottavi. Per lei si tratta della terza volta dopo Montreal e Cincinnati a livello di Masters 1000 in questo fantastico 2023, tuttavia il prossimo ostacolo sembra proibitivo. Sulla strada di Paolini c’è infatti la numero uno al mondo, che al suo primo torneo con questo status ha battuto prima Kenin e poi Boulter. Curiosamente è Jasmine ad essere avanti nei precedenti (2-1), ma ovviamente a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la bielorussa.

Paolini e Sabalenka scenderanno in campo mercoledì 4 ottobre con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di ottavi tra Paolini e Sabalenka garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.