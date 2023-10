Milan: Cassano critica Leao, il portoghese risponde con emoji del pagliaccio e della risata

“Leao non è mai rientrato, fai due sgroppate poi non tiri in porta, sbagli la giocata decisiva. Ambrosini ha detto è bello quando sprigiona la sua velocità, ha detto benissimo: butta la palla avanti, però poi arrivato a un certo punto devi fare la differenza in queste partite qua”. Con queste parole, Antonio Cassano alla BoboTv ha criticato Rafael Leao dopo la sua prestazione in Borussia Dortmund-Milan. Parole che evidentemente l’asso rossonero non ha gradito particolarmente, tanto da spingerlo a condividere il video “incriminato” con un commento inequivocabile: quattro emoji della risata, altre quattro del pagliaccio.