Paolini-Rybakina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Elena Rybakina nei quarti di finale del WTA 1000 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. La toscana è reduce dalla brillante affermazione sulla greca Maria Sakkari, piegata in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Ora sul suo cammino c’è la russa naturalizzata kazaka, numero quattro del ranking mondiale. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità (1-1). Le condizioni premiano il tennis dell’ex campionessa di Wimbledon, che partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. Paolini, tuttavia, sta mettendo in scena la sua migliore versione da qualche mese a questa parte e può puntare ad accedere al penultimo atto del torneo. Qui incrocerebbe la racchetta con una tra la ceca Marketa Vondrousova oppure la rumena Sorana Cirstea.

Paolini e Rybakina scenderanno in campo oggi (giovedì 22 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata dalle ore 11.00 italiane (le 14.00 locali) sul Centre Court, al termine dell’altro quarto di finale tra le suddette Vondrousova e Cirstea. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Paolini e Rybakina, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.