Paolini-Rybakina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Elena Rybakina nei quarti di finale del WTA 1000 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Altra settimana da incorniciare per la tennista azzurra, capace di sconfiggere nell’ordine Haddad Maia, Fernandez e Sakkari, garantendosi quasi certamente il nuovo best ranking. E guai a smettere di sognare, anche se sulla sua strada troverà la giocatrice più in forma del momento, ovvero la kazaka Rybakina, reduce dal titolo ad Abu Dhabi e la finale a Doha, nonché seconda nella Race. Entrambi i precedenti risalgono allo scorso anno, sempre a livello di Wta 1000. Rybakina trionfò a Roma, mentre fu costretta al ritiro a Cincinnati. Paolini partirà nettamente sfavorita, ma non già spacciata.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Rybakina scenderanno in campo giovedì 22 febbraio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Paolini e Rybakina, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.