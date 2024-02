Roma-Feyenoord oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno playoff Europa League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, giovedì 22 febbraio, la Roma ospiterà il Feyenoord in occasione del match di ritorno dei playoff di Europa League 2023/2024. Si riparte dall’1-1 di Rotterdam, dove Romelu Lukaku ha fissato il risultato di parità dopo l’iniziale vantaggio di Paixao. Daniele De Rossi vuole gli ottavi di finale e partecipare al sorteggio di venerdì, mentre Arne Slot sogna di eliminare la Roma dopo aver perso in finale di Conference League due anni fa e ai quarti di finale di Europa League la scorsa stagione. All’Olimpico è tutto esaurito. Presenti oltre 67.000 spettatori, tutti giallorossi, visto che il settore ospiti è stato riservato al pubblico di casa dopo il divieto di trasferta agli olandesi. “Questo stadio non ci lascia indifferenti”, ha detto Daniele De Rossi che vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi (quattro vittorie su cinque in campionato). La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8, oltre che naturalmente su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252). La partita sarà trasmessa anche in streaming su Sky GO e NOW.