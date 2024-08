Paolini-Pliskova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Karolina Pliskova nel secondo turno degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. L’azzurra, quinta testa di serie del torneo, è reduce dal successo in rimonta ai danni della wild card canadese Bianca Andreescu, vincitrice a Flushing Meadows nell’edizione del 2019. Esordio portato a casa in tre set anche dalla veterana ceca, che è riuscita a domare la solida egiziana Mayar Sherif. Le due giocatrici si sono già incontrate nel primo turno degli Australian Open del 2021, con Paolini che in quell’occasione racimolò solamente due game. Da quella partita, però, sono cambiate tantissime cose e sarà proprio la tennista toscana a partire largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Pliskova, tuttavia, è un’avversaria sempre temibile per via del suo grande servizio, tanto più che su questo palcoscenico fece finale nel 2016. In palio per la vincitrice c’è un terzo turno contro una tra la kazaka Yulia Putintseva oppure la cinese Xinyu Wang.

Paolini e Pliskova scenderanno in campo oggi (giovedì 29 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Louis Armstrong Stadium, al termine del secondo turno maschile tra il ceco Tomas Machac e l’americano Sebastian Korda. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport e SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i due tabelloni. Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme NOW e SupertenniX. Per quanto concerne Sky Sport, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252 che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire in modo semplice ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SuperTennis le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto.Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus. In alternativa anche Sportface.it seguirà il secondo impegno newyorkese di Jasmine Paolini fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle due protagoniste al termine del confronto.