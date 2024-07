Paolini-Minnen in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Jasmine Paolini affronterà Greet Minnen al secondo turno di Wimbledon 2024, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Per la prima volta in carriera Jasmine vince un match sui prati londinesi e da settima testa di serie parte nettamente favorita anche in questo secondo round. Quella all’esordio contro Sorribes Tormo è stato un successo convincente, ora l’obiettivo è il terzo turno: per arrivarci bisognerà superare la belga, che al debutto si è imposta in due set sulla tennista di casa Heather Watson.

Paolini e Minnen scenderanno in campo mercoledì 3 luglio ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2024 attraverso diversi canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Anche Sky Sport Uno sarà dedicato a Wimbledon per tutte e due le settimane del torneo, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky trasmessi in diretta. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi.

Disponibile anche lo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky), attraverso cui sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono l’evento sui campi londinesi. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e tanto altro ancora.