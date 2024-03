Paolini-Kalinskaya oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Jasmine Paolini sfiderà Anna Kalinskaya nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Tra le due si tratta del terzo incontro stagionale. Al quarto turno degli Australian Open si è imposta la russa mentre nella finale di Dubai ha prevalso la toscana. Quest’ultima al debutto ha annientato la veterana tedesca Tatjana Maria mentre la sua avversaria ha sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla qualificata a stelle e strisce Taylor Townsend. Secondo i bookmakers sarà un match all’insegna dell’equilibrio, con Paolini leggermente favorita nei pronostici. In palio per la vincitrice c’è il pass per gli ottavi di finale contro una tra la lucky loser argentina Nadia Podoroska oppure l’altra russa Anna Potapova.

