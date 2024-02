Paolini-Kalinskaya oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Dubai 2024

Jasmine Paolini sfiderà Anna Kalinskaya nella finale del WTA 1000 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. “E’ il momento migliore della mia carriera” ha dichiarato l’azzurra dopo il successo in semifinale ai danni di Sorana Cirstea. Già certa del debutto in top 20, Jasmine va adesso a caccia di uno storico titolo che la renderebbe appena la terza italiana di sempre a vincere un Wta 1000. Partirà però sfavorita contro la russa Kalinskaya, che sta vivendo una settimana strepitosa tanto che, partita dalle qualificazioni, ha sconfitto addirittura tre top 10 di fila (tra cui le numero 1 e 3 del mondo, Swiatek e Gauff). Le due giocatrici hanno ottenuto una vittoria a testa nei precedenti, ma Kalinskaya ha vinto il più recente, lo scorso mese a Melbourne.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Kalinskaya scenderanno in campo oggi (sabato 24 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Paolini e Kalinskaya, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.