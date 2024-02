Paolini-Fernandez oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Leylah Fernandez nel secondo turno del WTA 1000 di Dubai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Dopo la vittoria in rimonta contro Haddad Maia, la tennista azzurra ci riprova, sempre da sfavorita, contro un’avversaria che sta vivendo un buon momento di forma. Dopo la vittoria della Billie Jean King Cup, in finale proprio contro l’Italia, Fernandez è partita bene anche nel 2024, raggiungendo i quarti a Doha dopo aver battuto avversarie del calibro di Samsonova, Badosa e Zheng (arrendendosi poi a Rybakina). La canadese è avanti 3-0 nei precedenti (una vittoria proprio lo scorso anno a Doha) e partirà ampiamente favorita secondo i bookies. Jasmine proverà comunque a giocarsi le sue carte e approfittare di eventuali passaggi a vuoto della rivale.

Paolini e Fernandez scenderanno in campo oggi (martedì 20 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Court 3 alle ore 08.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre al nuovo Sky Sport Plus (cliccare sul tasto verde del telecomando) per poter seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibile pure una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Paolini e Fernandez, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.