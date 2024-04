Panathinaikos-Maccabi oggi in tv: programma, orario e diretta gara-1 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Panathinaikos-Maccabi, valida come gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Comincia la serie tra queste due squadre, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e settimo posto la regular season. La formazione greca si è guadagnata la seconda piazza nella prima parte di competizione soprattutto grazie a un inizio di 2024 da urlo, con solo quattro sconfitte subite nella competizione negli ultimi quattro mesi. Di contro, la formazione di Tel Aviv è riuscita a risalire fino alla settima posizione, confermata poi nell’unica partita di play-in giocata, in cui ha battuto senza problemi il Baskonia, confermando il piazzamento. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di martedì 23 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Panathinaikos-Maccabi, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare, su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.