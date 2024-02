Palermo-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Ternana, match del Renzo Barbera valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Eugenio Corini stanno vivendo un buon momento di forma e vogliono concretizzarlo al massimo portando a casa più punti possibili in ottica lotta per la promozione in Serie A. La compagine umbra, dal suo canto, ha bisogno di centrare un successo per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 27 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 254, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

