Palermo-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Cosenza, match del Barbera valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I rosanero di Eugenio Corini, dopo la vittoria ottenuta sul campo dell’Ascoli, vogliono dare seguito ai risultati in modo tale da avvicinarsi alla vetta della classifica. La formazione calabrese, dal suo canto, arriva dal pareggio allo scadere conquistato contro il Sudtirol e ora spera di tornare al successo. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 settembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

