Lecce-Genoa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Genoa, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Un inizio davvero di grande spessore per la squadra di Roberto D’Aversa, che si presenta allo starti di questo quinto turno di campionato con la quarta posizione in classifica. Il Genoa ha fin qui ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La sfida è in programma oggi, venerdì 22 settembre alle ore 20:45 al Via del Mare di Lecce. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.