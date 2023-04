Palermo-Cosenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Palermo-Cosenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match di Serie B 2022/2023. Nella trentaduesima giornata del campionato cadetto i rosanero vogliono tornare alla vittoria per rilanciare le ambizioni in chiave playoff, i calabresi sono in gran forma e stanno provando a tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.30 di lunedì 10 aprile, diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go, Dazn ed Helbiz Live.