Inter, Bastoni: “Con Benfica grande occasione. Rinnovo? Non ci sono problemi”

“E’ una grande occasione per noi, l’Inter è da 12 anni che non gioca una partita così. C’è tensione e agitazione perchè una partita importante, ma dobbiamo affrontarla sempre con gioia perché stiamo parlando di calcio”. Lo ha detto Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica. “Noi diamo il massimo in tutte le competizioni, in campionato purtroppo non stiamo raccogliendo quello che meritiamo. Sappiamo che domani è una grande occasione, dovremo mettere in campo la giusta cattiveria agonistica”, ha aggiunto il difensore nerazzurro.

“Domani sarà importante che tutta la squadra dia il massimo, loro hanno un bagaglio offensivo di grande qualità ma non li temiamo così come non abbiamo temuto Barcellona e Bayern Monaco”, ha detto. “Dobbiamo fare una grande gara, che ci può dare entusiasmo per il finale di campionato”, ha proseguito. “Io l’affronto con grande serenità, ho la consapevolezza ma anche concentrazione. Sul rinnovo non ci sono problemi, se ne occupa il mio procuratore. Andremo in campo con grande concentrazione”, ha dichiarato Bastoni.