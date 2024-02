Palermo-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Como, match del Barbera valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Eugenio Corini sono in un ottimo stato di forma e vogliono centrare una vittoria in questo importante scontro diretto per la promozione diretta in Serie B. Il club lagunare, dal suo canto, vuole consolidare il suo secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

