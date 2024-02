Sampdoria-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Brescia, match del Ferraris valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Andrea Pirlo, reduci dalla sconfitta subita contro il Pisa, devono subito rialzare la testa per evitare di essere risucchiati nella zona playout. Le Rondinelle, dal loro canto, sperano di portare a casa i tre punti per alimentare i sogni di qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

