Palermo-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Brescia, del Barbera match valevole per il recupero della seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Eugenio Corini sperano di restare tra le prime posizioni della classifica fino alla fine, in modo tale da giocarsi la promozione in Serie A. Le Rondinelle, invece, dopo un buon inizio di stagione, hanno avuto un calo ed hanno bisogno di ritrovare motivazioni. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 8 novembre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

