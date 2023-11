Crotone-Brindisi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Brindisi, match valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. La formazione calabrese, dopo aver passato il primo turno senza giocare per il bye, vuole conquistare il suo primo successo in questa competizione. La formazione ospite, dal suo canto, è reduce dal successo sulla Virtus Francavilla e spera di fare il colpaccio in trasferta per avanzare nel torneo. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 8 novembre alle ore 14:00; al momento non è prevista la copertura televisiva per la sfida.

