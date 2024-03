Padova-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Vicenza, match dello stadio Euganeo valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono aggrappati al Mantova capolista e vogliono continuare a tallonare i lombardi per tentare il sorpasso proprio nelle ultime giornate della stagione. La compagine biancorossa, dal suo canto, spera di portare a casa i tre punti per avvicinarsi alla conquista di un terzo posto fondamentale in chiave playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

