Maccabi Haifa-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle ore 18:45 di oggi, mercoledì 6 marzo, presso la sala stampa del Boszik Stadium di Budapest, è in programma la conferenza stampa di Vincenzo Italiano in compagnia di un calciatore. L’allenatore viola deve presentare la sfida tra Maccabi Haifa e Fiorentina, valida come andata degli ottavi di finale di Conference League. Il programma della vigilia sarà aperto alle ore 10:30 con l’allenamento di rifinitura della Fiorentina presso il campo di allenamento del Viola Park. La conferenza di Italiano sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube della società viola. Alle ore 20:30, infine, sempre presso la sala stampa del Boszik Stadium, saranno l’allenatore del Maccabi Haifa, Mister Degu ed un calciatore ad incontrare la stampa. Per la Fiorentina è la quinta trasferta a Budapest e la seconda partita europea consecutiva nella capitale ungherese, dopo il pareggio 1-1 in casa del Ferencváros alla sesta giornata della fase a gironi di Conference. Vincenzo Italiano ora vuole un risultato positivo contro il Maccabi per mettere sul giusto binario il discorso qualificazione.