Pro Sesto-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Novara match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Lo scontro vede difronte due squadre che non hanno iniziato bene il loro cammino in Serie C. Per la Giana l’obiettivo è la salvezza e la situazione in classifica dice 7 punti dopo sei partite: quasi quindi un risultato in linea con le attese. Chi non sta vivendo un momento felice invece è il Novara: penultimo posto in classifica, zero vittorie e soli tre pareggi ed altrettante sconfitte. Partita che sarà trasmessa sabato 7 ottobre alle 16.15 su Sky Calcio 5, Sky Go e Now Tv.

